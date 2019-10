OM : Garcia critiquait l'OL c'était à cause d'Eyraud

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Ce mardi, Rudi Garcia était officiellement présenté par Jean-Michel Aulas et par Juninho en conférence de presse.

L’occasion pour le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais de revenir sur une polémique gênante vis-à-vis des supporters rhodaniens. En effet, alors qu’il était en poste à Marseille, le technicien français avait clairement sous-entendu que l’OL était avantagé par l’arbitrage en Ligue 1. Devant les journalistes lyonnais, Rudi Garcia s’est défendu en indiquant qu’à l’époque, il était bien seul pour défendre l’institution OM. Autrement dit, le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta étaient totalement inactifs…

« Ce n'est pas pour brosser les dirigeants dans le sens du poil, parce que j'en ai passé l'âge, mais je pense qu'il vaut mieux avoir le président Aulas avec soi que contre soi. Le président a parlé du fait qu'en tant que professionnel, j'avais défendu mes couleurs, mon institution. Et parfois, j'étais aussi obligé de le faire parce que je me sentais un petit peu seul à le faire. Aujourd'hui, avec le charisme de Juni et l'expérience du président Aulas, j'aurais moins besoin d'aller sur ces terrains-là » a commenté Rudi Garcia, qui estime qu’il n’y a pas photo entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier, qui a pourtant défendu Garcia corps et âme pendant deux ans et demi, appréciera.