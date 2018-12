OM : Garcia a trouvé un coupable et tape sur Boubacar Kamara

Dans : OM, Ligue 1.

Pour le dernier match de la saison, l’Olympique de Marseille sera privée de Boubacar Kamara. Pourtant le défenseur central n’est pas annoncé blessé ni suspendu. La raison est autre et assez simple selon RMC, pour qui Rudi Garcia a décidé de se passer des services de son jeune défenseur, en difficulté ces derniers temps et qui n’a pas répondu à ses attentes lors de ses sorties précédentes. De plus, selon France Football, l’international espoir ne parviendrait pas à montrer autant d’application et d’implication à l’entrainement que par le passé, forçant ainsi son entraineur à prendre cette décision radicale et exemplaire pour la fin de l’année.

Le joueur, laissé à la disposition de la réserve pour le week-end, va certainement devoir réagir pour retrouver sa place dans le groupe, incontestée depuis le début de saison jusqu’à présent. Reste à savoir si cette décision est limitée à ce match à Angers, où si Rudi Garcia compte prolonger ce qui ressemble à une sanction dans les premiers jours de janvier, alors que Kamara semble tout de même un peu perdu ces dernières semaines à force d’être utilisé à tous les postes en fonction des aléas de l’effectif.