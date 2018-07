OM : Garcia a déjà un gros problème à régler

Dans : OM, Ligue 1.

Présent en Russie pour la Coupe du monde avec TF1, Rudi Garcia n’ pas vraiment eu de vacances, puisqu’il a enchainé avec la reprise de l’entrainement à Marseille.

L’OM a décidé d’enchainer les matchs de préparation afin d’être au max dès la première journée de Ligue 1, et pour le moment, cela ne lui réussit pas forcément avec déjà trois blessés en vue de la reprise : Sertic et Ocampos face à l'ASSE. Et ce samedi, Sanson a été touché à un genou. Ajoutez à cela l’absence de Thauvin jusqu’au début du mois d’août, et le coach olympien avoue qu’il a un problème de taille à régler en ce qui concerne l’animation offensive sur les côtés.

« Je cherche des solutions. Valère Germain a joué sur le côté, Maxime Lopez aussi pour la deuxième fois à gauche et j'ai bien aimé son entrée. Ces matchs servent aussi à cela : voir comment remplacer les absents. Petit à petit j'ai des réponses », a conclu un Rudi Garcia qui sait qu’il ne doit pas compter sur un mercato pour le moment à l’arrêt sur le plan offensif pour l’aider.