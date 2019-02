OM : Galtier l’avoue, une offre de McCourt le ferait craquer

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Dans le contexte actuel à l’Olympique de Marseille, la sortie médiatique de Christophe Galtier risque d’intéresser les supporters.

Sans même attendre un possible réveil en deuxième partie de saison, le public du Vélodrome souhaite tourner la page Rudi Garcia. Tags, banderoles, chants hostiles… Les fans ont décidé de pousser leur entraîneur vers la sortie par tous les moyens. La déclaration du coach lillois ne passera donc pas inaperçue, lui qui a de nouveau rappelé son intérêt pour Marseille.

« Non, ce n’est pas une ambition de revenir à l'OM. Ce n’est pas un objectif, a tempéré l’ancien joueur formé dans la cité phocéenne, dans un entretien accordé à Football Club de Marseille. Un entraîneur veut aller le plus haut possible par rapport à ses ambitions, ses compétences. Je suis très heureux à Lille, vraiment très heureux. Je suis dans un projet où je m’épanouis. Marseille, automatiquement, je regarde toujours ce qui se passe à l’OM, comme je regarde toujours ce qui se passe à Saint-Etienne. J’ai été marqué par le logo marseillais. »

Galtier est toujours attiré par l’OM

« Je suis Marseillais, j’ai été formé à Marseille, j’ai joué à Marseille. Evidemment que je regarde. Evidemment, si un jour et dans des années, des saisons pour être très clair, si un dirigeant souhaitait me rencontrer… Personne ne peut rester insensible à l’appel du pied de Marseille, a reconnu Galtier. S’il y a bien un endroit où il y a la passion et où ça peut être extraordinaire, mais aussi très difficile, c’est Marseille. » Rappelons que l’entraîneur du LOSC vient de prolonger jusqu’en 2021.