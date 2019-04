OM : Furax, Eyraud s’attaque à « la peste » du football

Dans : OM, Ligue 1.

Président de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud ne fait pas totalement l’unanimité chez les supporters phocéens.

Néanmoins, certaines décisions de l’homme d’affaires de 51 ans ont été saluées par les sympathisants de l’OM. Celle de « blacklister » certains agents aux pratiques douteuses en fait partie. Et lors d’une conférence à la Commanderie qui avait pour titre « Sport, éthique et business », le président marseillais a égratigné certains agents, qu’il considère comme la face sombre de ce sport, et même comme le peste du football. Ambiance…

« Certains agents de joueurs sont la face sombre de ce sport. Il est incroyable de voir ces enfants de 9 ans pourchassés par des agents qui vont leur promettre des succès en Coupe d'Europe. C'est la peste. A l'OM, on peut passer à côté des talents dès lors que les conditions de leur arrivée ne sont pas remplies. Mais tout le monde n'adopte pas ces règles, y compris en France » a confié Jacques-Henri Eyraud, à qui il est difficile de donner tort sur ce point. D’autant que le directeur sportif Andoni Zubizarreta, très apprécié des supporters, semble être du même avis que son président sur ce sujet.