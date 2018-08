OM : Fumigènes, les récidivistes du Vélodrome prendront cher !

Dans : OM, Ligue 1.

En raison du comportement de ses supporters, l’Olympique de Marseille a écopé de sanctions exemplaires de la part de l'UEFA.

Le club phocéen, dont les fans ont pris la mauvaise habitude d'utiliser des fumigènes, devra jouer son premier match d’Europa League à domicile à huis clos. Mais surtout, l’instance européenne menace le pensionnaire du Vélodrome d’une exclusion d’une compétition européenne en cas de récidive lors des deux prochaines années. Du coup, l’OM ne plaisante plus sur ce sujet. On l’a bien vu avec le message de l’entraîneur Rudi Garcia en conférence de presse.

Et au cas où cela ne suffisait pas, Marseille a communiqué les sanctions pour ceux qui allumeront des engins pyrotechniques cette saison. Ainsi, le coupable sera immédiatement expulsé du stade et verra son abonnement suspendu. Et si le dérapage vient d’un groupe de supporters, ce dernier sera sanctionné financièrement et devra payer plus cher pour ses abonnements en 2019-2020. Enfin, l’OM pourrait arrêter les aides au déplacement, ou carrément suspendre le groupe fautif pour les matchs à l’extérieur. Des mesures plutôt dissuasives…