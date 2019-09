OM : Fracture non déplacée du péroné, Alvaro absent jusqu'en novembre

Dans : OM, Ligue 1.

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué médical concernant la blessure d'Alvaro Gonzalez, sorti en début de match contre Montpellier. « Le défenseur Alvaro Gonzalez a été victime d'un traumatisme direct involontaire de la jambe droite. Le bilan clinique et radiologique s'est avéré rassurant car il s’agit d’une fracture de prise en charge médicale non chirurgicale (fracture non déplacée du péroné). La durée d'indisponibilité à prévoir sera d'environ 5 semaines », précise l'OM concernant son défenseur espanol, lequel manquera donc plusieurs matchs dont celui contre le PSG dans tout juste un mois.