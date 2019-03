OM : Florian Thauvin ne doit surtout pas lire cette information !

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille doit impérativement battre l'AS Saint-Etienne, dimanche au Vélodrome, et les joueurs de Rudi Garcia ne devront pas s'économiser face à un adversaire motivé à bloc avant cette rencontre. Cependant, au sein de l'effectif phocéen, il y a un joueur qui va devoir se tenir à carreau, c'est Florian Thauvin. Car s'il devait être averti, alors le champion du monde sera suspendu pour le déplacement qu'effectuera le 17 mars prochain l'OM au Parc des Princes pour y défier le PSG.

Rudi Garcia a évidemment pris connaissance de cette menace qui pèse au-dessus d'un de ses joueurs de base. Et l'entraîneur marseillais a reconnu avec malice qu'il espérait que Florian Thauvin n'avait pas pris connaissance de cette situation afin qu'il donne tout face aux Verts. « Cela ne me pose aucun problème. Il ne faut surtout pas le dire aux joueurs, j'espère qu'ils n'ont pas regardé sur le tableau des cartons jaunes. Moi ce qui compte, c'est Saint-Etienne et pas qui sera suspendu ensuite », a prévenu Rudi Garcia, qui ne se laissera pas dicter ses choix par ces soucis disciplinaires. Si cette saison, Florian Thauvin a déjà pris 5 avertissements, et 1 célèbre carton rouge contre Lille, en Ligue 1, il a tout intérêt d'éviter les soucis avec le corps arbitral dimanche face à l'ASSE.