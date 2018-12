OM : Florian Thauvin joueur de l'année à l'OM pour la 3e année de suite !

Dans : OM, Ligue 1.

Champion du monde avec l'équipe de France cet été en Russie, Florian Thauvin a souvent tenu à bout de bras l'Olympique de Marseille cette année, l'international tricolore étant la baromètre de l'état de forme de l'OM. Ce qui est certain, c'est que pour les supporters marseillais, Florian Thauvin est incontestablement le joueur numéro 1, et ce n'est pas la première fois. En effet, La Provence révèle en ce dernier jour de l'année 2018 que c'est celui qui est actuellement le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille qui termine en haut du classement d'un sondage réalisé auprès des fans de l'OM. Florian Thauvin obtient 66% des suffrages et devance largement Luiz Gustavo (11,9%) et Dimitri Payet (5,8%). On trouve ensuite Lucas Ocampos (4%) et Hiroki Sakai (3,7%).

Comme le rappelle le quotidien local, c'est la troisième fois consécutive que Florian Thauvin termine en haut des suffrages. « Luiz Gustavo est logiquement le dauphin de Florian Thauvin pour la deuxième année consécutive. Mais très très loin de l’attaquant-buteur, qui n’a pas tout à fait le même rendement collectif depuis le mois d’août mais qui est de plus en plus efficace, dans un contexte pourtant moins favorable (...) Avec 63 buts en L1, Thauvin est même entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’OM en première division et, toutes compétitions confondues, il est 15e, avec 73 buts. C’est d’autant plus méritoire qu’il n’évolue pas comme avant-centre », fait remarquer La Provence, qui valide donc totalement le choix des supporters de l'Olympique de Marseille. Difficile de donner tort à ces derniers.