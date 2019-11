OM : Finies les bêtises, Amavi fait le tri dans sa vie

Dans : OM.

Décevant depuis le début de la saison, Jordan Amavi relève enfin la tête à Marseille. Il vient d’enchaîner trois bons matchs contre Paris, Monaco puis Lille au Stade Vélodrome.

Face au LOSC samedi après-midi (2-1), le latéral gauche olympien a certainement livré son meilleur match depuis de longs mois sous les couleurs marseillaises. Discipliné défensivement, agressif au pressing, il a même été ovationné par le Stade Vélodrome sur quelques interventions. Un changement de situation bienvenu pour le Français, dont le contrat à Marseille expire en juin 2021, et qui semble déterminer à prouver sa valeur pour retourner le public et inciter ses dirigeants à lui proposer un nouveau bail.

Selon les informations de L’Equipe, qui s’est penché sur le retour en forme de Jordan Amavi, rien n’est dû au hasard. André Villas-Boas a énormément travaillé avec celui qu’il a toujours considéré comme son option n°1 au poste de latéral gauche. Mais en parallèle, Jordan Amavi a fait le ménage dans sa vie, faisant notamment le tri auprès de ses proches et de son environnement afin de se concentrer sur les fondamentaux, à savoir le terrain et ses performances avec l’Olympique de Marseille. Une attitude positive et une détermination que les fans apprécieront, alors que Jordan Amavi est pressenti pour être titulaire à gauche de la défense à quatre d’André Villas-Boas face à Lyon, dimanche soir. Cela tombe bien, Hiroki Sakaï est bien plus performant dès lors qu’il évolue à droite…