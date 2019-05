OM : « Fiasco Project », le Vélodrome proche de l'implosion !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

L’Olympique de Marseille peut officiellement oublier la Coupe d’Europe. Défait sur sa pelouse dans l’Olympico face à Lyon ce dimanche soir (0-3), le club phocéen a définitivement dit adieu à la quatrième place, située à sept unités à deux journées de la fin. Autant dire que Marseille vient de boucler une saison totalement blanche. Alors qu’ils avaient à coeur de se racheter contre le rival olympique, les Marseillais ont donc fauté, une fois de trop face à un gros. Un revers, le treizième de la saison en L1, qui prouve que le Champions Project se solde par un cuisant échec, trois ans après son lancement. Ce que les supporters olympiens ont bien du mal à accepter.

Avant la rencontre, les différents groupes de supporters avaient envoyé des messages clairs aux joueurs, au staff et à la direction : « Fiasco Project », « Echec Project », « Naufrage Project », « Vous n’avez ni les épaules ni les couilles de porter notre maillot, cassez-vous »...etc. Un accueil houleux qui s’est ensuite traduit par des sifflets, une désertification des tribunes avant la fin de la rencontre et des échauffourées en bas des Virages... Des images montrant la fracture béante qu’il existe entre les Olympiens et leur public, qui réclame notamment les démissions de Rudi Garcia et de Jacques-Henri Eyraud. Pour rattraper le mal, Frank McCourt devra donc prendre les bonnes décisions en faisant de grands changements l'été prochain, sous peine de perdre définitivement son pari marseillais...

Fiasco XXL pour l'#OM... Il est temps de tourner la page (Rami, Payet voire Mandanda...). #Eyraud doit faire le bilan de la séquence #RudiGarcia, et #McCourt tirer les conclusions structurelles avec des décisions fortes. #OMOL pic.twitter.com/Iz0mMeNcU0 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 12 mai 2019

L'OM est un monument du Foot Ball français . J'espere que Mc Court saura prendre la bonne direction pour le futur ! — GillesFavard (@GillesFavard) 12 mai 2019

Le M de OM c’est devenu celui de Masochiste pour les supporters et c’est triste. L’été sera chaud ! Que va faire McCourt ? Et s’il jetait Garcia, Eyraud et l’éponge ? #OMOL — Florian Gazan (@flogazan) 12 mai 2019

Banderoles sorties virage sud pic.twitter.com/Iu7Eq3kgHI — Mathieu Grégoire (@Serguei) 12 mai 2019