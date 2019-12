OM : Feu vert pour Thauvin, si c'était le meilleur renfort du mercato

Dans : OM.

En convalescence après une opération à la cheville, Florian Thauvin a reçu une nouvelle encourageante. L’ailier de l’Olympique de Marseille sera bientôt autorisé à courir.

Alors que l’on pouvait craindre le pire compte tenu des limites de son effectif, l’Olympique de Marseille vient de terminer une excellente première partie de saison. L’entraîneur André Villas-Boas, qui ne cachait pas son inquiétude en tout début de saison, a confortablement installé son équipe à la deuxième place de Ligue 1 au terme de la phase aller.

On peut parler d’une sacrée performance sachant que le club phocéen était privé d’un énorme atout, si ce n’est de son meilleur joueur. En effet, Florian Thauvin n’a quasiment pas joué cette saison, lui qui a préféré s’arrêter pour subir une opération à une cheville devenue trop douloureuse ces derniers mois. Entre la version de l’Olympique de Marseille et celle de spécialistes, difficile de dire ce dont le Français souffrait réellement. En tout cas, son programme de récupération a pris du retard.

Une étape bientôt franchie

Thauvin n’a pas repris la course à la mi-décembre comme le prévoyait son agenda initial, mais a simplement rencontré son chirurgien à Londres James Calder, satisfait de l’état de sa cheville. Selon L’Equipe, l’ancien Bastiais a donc été autorisé à courir à partir du 1er janvier. Il s’agit d’un cap important dans la guérison du joueur qui, selon le staff technique, devra passer au moins deux semaines en préparation physique. Ainsi, Villas-Boas et ses adjoints espèrent le réintégrer au groupe entre la fin janvier et la mi-février. Sans compter le temps nécessaire pour retrouver son niveau…