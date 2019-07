OM : Faites confiance à Eyraud, un joueur se mouille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Jacques-Henri Eyraud était parvenu à calmer un peu les critiques à son encontre en réussissant à mettre André Villas-Boas à la place de Rudi Garcia, mais un début de mercato aphone et une interview un peu surréaliste dans L'Equipe ont remis un coup de pression sur le président de l'Olympique de Marseille. Alors que de nombreux supporters de l'OM réclament sa démission via les réseaux sociaux, Jacques-Henri Eyraud peut compter sur la confiance de Valère Germain. L'attaquant du club phocéen a en effet soutenu ses dirigeants dans ce mercato, estimant que l'Olympique de Marseille était comme les autres clubs et devait faire preuve de patience.

Et Valère Germain de faire passer un message positif aux fans marseillais. « Le mercato est bizarre, long, mais pas seulement à l'OM, on a l'impression qu'il a du mal à démarrer, en attendant que les Anglais se réveillent et envoient des millions ! Il faut guetter les bonnes affaires, qui se font plutôt tardivement. On aura peut-être trois, quatre arrivées d'un coup dans deux ou trois semaines, et deux, trois départs d'ici là. Je sais que ce n'est pas facile pour les supporters, mais je ne m'inquiète pas, j'ai confiance en nos dirigeants », a expliqué, dans L'Equipe, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui ne sait toutefois pas si un nouvel attaquant viendra l'épauler ou même le pousser sur le banc lors de ce marché des transferts 2019.