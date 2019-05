OM : Eyraud viré doit être viré, il lance un appel à McCourt !

Dans : OM, Ligue 1.

Présent vendredi au Vélodrome, Frank McCourt a apporté son soutien à Jacques-Henri Eyraud, validant par la même occasion le limogeage de Rudi Garcia, même si cette décision aura un coût important pour les finances de l'Olympique de Marseille. Pour Bernard Tapie, le milliardaire doit tirer une autre conclusion de l'échec sportif de l'OM cette saison, et de la décision prise cet hiver de prolonger Rudi Garcia, en limogeant son président. Et sur Cnews, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, et actuel boss de La Provence, d'expliquer sa position anti-Eyraud.

« Moi j’ai toujours tendance à penser quand ça ne va pas, c’est le taulier qu’il faut virer. Si on a un très bon taulier, il s’aperçoit de tout au fur et à mesure. Et s’il n’est pas très bon, rien ne marchera. Dans les entreprises, les trois-quarts du temps, c’est le mec de tout là-haut qui n’était pas bon. C’est la tête qui ne va pas, ce n’est pas l’entraîneur. Et si l’entraîneur ne va pas et qu’il le garde, c’est de la faute de celui qui est en-haut », a expliqué Bernard Tapie, qui jette ainsi une pierre dans le jardin de Jacques-Henri Eyraud, lequel va apprécier à sa juste valeur ce coup porté par un Bernard Tapie dont la voix porte encore à Marseille.