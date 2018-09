OM : Eyraud va s’attaquer à un autre énorme problème avec les supporters

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Ils sont l’une des forces de l’OM depuis des années, mais ils peuvent aussi représenter un problème de taille. Jacques-Henri Eyraud a déjà montré récemment qu’il n’hésiterait pas à s’attaquer frontalement aux supporters qui ternissent l’image du club, et finissent par lui coûter très cher. Car les amendes tombent de partout sur l’ensemble de la saison dernière, et celle confirmée lundi par l’UEFA va dépasser largement les 100.000 euros initiaux, puisqu’il faudra en plus rembourser à l’OL les dégâts causés lors de la finale de l’Europa League. Bien évidemment, l’instance européenne n’a eu aucun mal à pointer du doigt l’usage des fumigènes effectué à chaque match de l’OM, et qui ne parvient pas à être endigué. Dans un communiqué, l’OM en a pris acte, et Eyraud va bien être obligé de s’attaquer au respect de l’interdiction d’utiliser des fumigènes dans les stades de football.

« L'Olympique de Marseille prend acte de l'annulation par l'UEFA de l'exclusion avec sursis de toute compétition européenne pendant deux ans. Cependant, les sanctions de huis clos total ou partiel qui demeurent, restent extrêmement sévères pour le club, même si l'OM doit se conformer à la décision de bannir les engins pyrotechniques des stades de football », a fait savoir le club olympien, qui sait qu’en terme d’efficacité dans la fouille de ses supporters, le Vélodrome fait tout de même figure de très mauvais élève en France et en Europe. En 2015, les supporters avaient même fait entrer une potence avec une marionnette de Valbuena lors d'un OM-OL...