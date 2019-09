OM : Eyraud va beaucoup trop loin, Drogba réclame du respect

Dans : OM, Ligue 1.

De retour sur la scène médiatique après une longue absence, Jacques-Henri Eyraud a défendu son mercato.

Pour le président, l’Olympique de Marseille a réalisé un bon recrutement, notamment avec l’arrivée de Dario Benedetto selon lui critiqué à tort. « Je sais qu'on est dans un milieu où la mémoire est courte, a récemment réagi le dirigeant dans L’Equipe. Mais qui est le dernier grand attaquant à l'OM ? Tout le monde me dit que le dernier grand attaquant, c'est Didier Drogba. Cela fait 15 ans. Donc c'est injuste de nous en parler toujours. » Justement, nos confrères de RMC ont croisé l’Ivoirien en marge du Grand Prix de Formule 1 à Monza.

Et comme Jacques-Henri Eyraud, l’ancien buteur de Marseille a défendu l’Argentin. « Je suis content pour l’OM, s’est-il réjoui. C’est un attaquant qui va faire beaucoup de bien à l’équipe. Je vais suivre tout ça de très près. » En revanche, Drogba n’est absolument pas d’accord avec le président olympien sur le nom du dernier grand attaquant acclamé au Vélodrome. « Il ne faut pas exagérer non plus. Il y a eu Mamadou Niang… Il faut respecter les anciens quand même », a réclamé le jeune retraité dans un éclat de rire.