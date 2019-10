OM : Eyraud usurpateur, Villas-Boas bidon, MacHardy craque

Dans : OM, Ligue 1.

Les récentes déclarations sur France 3 d’André Villas-Boas, lequel a confié notamment que son rêve absolu était de devenir président du FC Porto et qu’il ne comptait pas sur le mercato pour lui donner de vrais moyens à l’OM, ont mis en colère Jonatan MacHardy. Pour le consultant de RMC, qui est supporter de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur portugais recruté cet été symbolise à lui seul l’échec annoncé du projet initié par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud lors du rachat du club. De quoi faire pousser un coup de sang à MacHardy, qui demande à AVB de se focaliser sur son travail d’entraîneur et de tout donner pour l’OM sans penser à autre chose, tandis que le président de l’Olympique de Marseille en prend aussi pour son grade.

« André Villas-Boas c’est le reflet de la léthargie du projet de l’OM (...) C’est l'OM, je veux des mecs comme Marcelo Bielsa qui sont prêts à se couper des doigts pour gagner contre le PSG. Je veux des mecs comme Eric Gerets qui sont là alors qu’ils sont malades et qui ont du mal à se lever du lit (...) Les beaux gosses et tout, ça suffit maintenant. Ce que je veux, c'est que Villas-Boas soit motivé à 100 %, qu'il ait conscience qu'il entraîne une grande équipe et un club mythique, et qu'il ne nous sorte pas que son rêve c'est de présider Porto. Encore, il gagnerait tous ses matchs. Mais là, l'équipe elle joue d'une manière médiocre, depuis le début de la saison. Il n'y a eu que deux bons matchs, ça suffit, prévient Jonatan MacHardy, qui estime que tout cela doit cesser et vite afin de remettre l'Olympique de Marseille sur de bons rails. Bielsa, il a fait vibrer le stade, il a rendu la ville folle. Villas-Boas doit beaucoup mieux faire. Mais au final, Marseille n’a que ce qu’il mérite, avec ce projet McCourt qui court au drame, avec ce président qui ne mérite pas d’être là. »