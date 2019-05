OM : Eyraud sauve sa tête, McCourt lance le mercato !

Dans : OM, Ligue 1.

La saison 2018-2019 de l’Olympique de Marseille est d’ores et déjà considérée comme un échec cuisant…

En début d’exercice, le club phocéen visait un podium en Ligue 1, et un potentiel trophée en coupes. Sauf qu’au final, aucun objectif ne sera validé par l’équipe de Rudi Garcia, qui ne se qualifiera même pas pour une Coupe d’Europe en vue de la saison prochaine. Autant dire que le Champions Project, qui devait ramener l’OM en C1, a du plomb dans l’aile. Lors des prochaines semaines, le fusible de l’entraîneur devrait logiquement sauter. Comme celui du président ? Pas du tout, si l’on en croit les informations de La Provence.

« L'heure des comptes approche et Frank McCourt s'active pour préparer l'avenir. Si Garcia ne semble plus rentrer dans les plans de l'Américain et pourrait payer les mauvais résultats, Jacques-Henri Eyraud, dont le départ est réclamé par le Vélodrome, doit continuer l'aventure et relancer le projet. Il a reçu le soutien de McCourt avec qui, d'après le premier cercle de ce dernier, il travaille main dans la main pour préparer l'avenir et monter une équipe compétitive », explique le média marseillais. Si McCourt décide donc de conforter Eyraud dans ses fonctions, le président phocéen n’aura plus le droit à l’erreur. Ce qui signifie donc que l’été prochain sera plus que décisif, entre le choix du nouvel entraîneur et le mercato...