OM : Eyraud reste président, Carine Galli le détruit !

Dans : OM, Ligue 1.

A priori, Frank McCourt a décidé cette semaine de maintenir sa confiance à Jacques-Henri Eyraud, malgré la saison calamiteuse de l'Olympique de Marseille et la décision de prolonger Rudi Garcia, dont le coût financier risque d'être colossal si le milliardaire américain vire son entraîneur. Ce choix du propriétaire de l'OM fait littéralement bondir Carine Galli, laquelle a dressé un bilan implacable de l'action de JH Eyraud depuis qu'il est aux commandes de l'Olympique de Marseille.

Et la journaliste de dire les raisons qui la poussent à croire que Frank McCourt se plante. « Si maintenir Jacques-Henri Eyraud comme président de l’OM est une erreur ? Oui. Quand McCourt décide de racheter l’OM, il met un homme fort, qui doit diriger le club à Marseille au quotidien, c’est Eyraud. Et après il y a Garcia. Eyraud, c’est lui qui prend les décisions, qui donne tant à Garcia, qui accepte que des joueurs signent avec des sommes folles sur des contrats très longs. C’est lui qui gère l’aspect sportif et financier du club. Aujourd’hui, l’OM est en échec total. Eyraud est le principal fautif. C’est le seul président qui dit qu’un club de foot doit être géré comme une entreprise. Il est en échec, et je ne vois pas comment les choses pourraient changer dans la durée, même avec un nouvel entraîneur. Car la base n’est pas bonne », a confié, sur la chaîne L'Equipe, une Carine Galli très remontée contre JHE.