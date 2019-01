OM : « Eyraud NTM », Mathieu Grégoire ironise sur la cruauté de l’insulte

Dans : OM, Ligue 1.

Après l’humiliante défaite face à Andrézieux en Coupe de France, les dirigeants marseillais s’attendent forcément à une réaction des supporters olympiens.

Ces derniers, déjà bien excédés par la pathétique campagne européenne, avaient été tenus en laisse par la perspective d’aller chercher le podium ou une Coupe nationale en fin de saison. Mais tout s’est écroulé dans le chaudron et cela s’est traduit par des tags vengeurs sur les murs de la Commanderie cette semaine. Si Rudi Garcia a été la principale cible des fans, Jacques-Henri Eyraud en a pris pour son grade. Des inscriptions insultant le président marseillais ont été notées, et notamment un « Eyraud NTM » qu’il n’y a pas besoin de traduire, mais qui a beaucoup inspiré le journaliste spécialisé sur l’OM de L’Equipe.

« D'autres messages sont adressés au président de l'OM, dont un «Eyraud NTM» d'autant plus cruel que JHE a toujours mis en avant son goût pour les locaux d'IAM et sa proximité avec leur leader, Akhenaton », s’amuse ainsi Mathieu Gregoire, dans une comparaison musicale inattendue. Néanmoins, ce trait d’humour ne cache pas la colère froide des supporters, qui n’ont trop rien dit pendant les derniers entrainements, mais promettent un accueil de feu aux joueurs et aux dirigeants à l’occasion du match face à Monaco de ce dimanche soir.