OM : Eyraud n'est pas prêt de refaire cette erreur XXL

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille version Frank McCourt a connu une petite révolution puisque le club phocéen s’est séparé pour la première fois d’un entraîneur depuis la venue de l’homme d’affaires américain. André Villas-Boas a remplacé Rudi Garcia et pour beaucoup, l’OM a gagné au change. Il faut dire que le Portugais est franc, honnête et semble d’une intelligence supérieure à la moyenne. Pour Jacques Bayles, il est évident que Marseille possède désormais un coach d’une autre stature. Néanmoins, il espère que Jacques-Henri Eyraud ne commettra plus les mêmes erreurs que par le passé en accordant trop de pouvoir à un seul homme, ce qu’il avait fait avec Rudi Garcia.

« Avec Villas-Boas, on a gagné en intelligence et en lucidité par rapport à Rudi Garcia. Cet homme-là était prétentieux, il a perdu les pédales à l’Olympique de Marseille. Le vestiaire a explosé à cause de lui. Jacques-Henri Eyraud a fait une erreur en donnant trop de pouvoir à Rudi Garcia, même à la Commanderie. Rudi Garcia a été imbuvable avec beaucoup de gens. Il est parti, au revoir monsieur. Maintenant, le président a compris les erreurs à ne plus commettre » a commenté le consultant du Phocéen, qui estime que Jacques-Henri Eyraud s’est lui-même plombé en confiant bien trop de pouvoir à Rudi Garcia dans la cité phocéenne. Un avis massivement partagé par les supporters de l’Olympique de Marseille…