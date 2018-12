OM : Eyraud met la concurrence au parfum, l'OM n'est pas mort !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de grimper sur le podium de la Ligue 1. Mais les hommes de Rudi Garcia ont raté le coche puisqu’ils ont concédé le match nul à domicile face à Reims, un promu. Une petite désillusion pour les supporters phocéens, mais pas question pour Jacques-Henri Eyraud de se laisser abattre. Présent à la cérémonie du Ballon d’Or France Football 2018, le président marseillais a prévenu ses concurrents pour le podium : l’OM n’est pas mort !

« Je crois que c'est une situation difficile, mais c'est difficile pour toutes les équipes. Le Championnat est encore très long, on a une belle équipe, un peu irrégulière certes. On a raté une occasion hier (dimanche, 0-0 contre Reims), mais on n'est pas mort, il ne faut pas nous enterrer trop vite » a expliqué, sur La Chaîne L'Equipe, un Jacques-Henri Eyraud déterminé, qui compte bien arracher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Pour cela, il faudra que l’OM soit bien plus séduisant que face à Reims. Car le match de dimanche à l’Orange Vélodrome n’était vraiment pas en adéquation avec les ambitions du club phocéen cette saison…