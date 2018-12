OM : Eyraud menacé par McCourt et pas Garcia, l'improbable scénario

Dans : OM, Ligue 1.

On l'a appris dimanche soir, Frank McCourt a fait venir à Boston Jacques-Henri Eyraud, et même si le caractère urgent de cette réunion a été démenti, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille n'a pas fait venir le président du club phocéen pour parler des cadeaux qui seront distribués au Noël de l'OM. Selon le rédacteur en chef de SoFoot, Jacques-Henri Eyraud devrait prendre une belle soufflante de la part de son patron, et c'est plus JHE qui est sous la menace que Rudi Garcia.

« C’est dur de dire si cette réunion était prévue ou pas, ce qui est certain c’est que sur le fond il n’avait pas prévu la même chose. Là on nous vend une sorte de séminaire annuel. De ce que l’on a pu me dire, c’est que d'habitude ce genre de meeting peut se faire en vidéo-conférence, sauf que là Frank McCourt a vraiment insisté pour que Jacques-Henri Eyraud vienne à Boston. Et pas qu’Eyraud, il y a aussi des avocats, quelques personnes des bureaux de l’OM qui viennent (...) Je ne sais pas s’il y aura des décisions chocs, mais je pense que le président Eyraud va prendre une petite secousse quand même. On va par exemple lui demander pourquoi on a pris Caleta-Car, combien de fois il a été supervisé, est-ce qu’on n’a pas déconné là-dessus ? C’est sur la méthode et sur le bilan de ces deux années d’Eyraud que McCourt veut avoir des réponses. S’il y a une personne qui est en danger, ce n’est pas Rudi Garcia, mais Jacques-Henri Eyraud », a expliqué, sur la chaîne L'Equipe, Pierre Maturana, visiblement convaincu que cette réunion n'est pas du tout anecdotique et purement administrative.