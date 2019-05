OM : Eyraud jure que ça va dégager cet été à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Plutôt discret ces derniers temps du côté de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a décidé de passer à l'offensive à la veille du match entre l'OM et l'OL. Alors que des supporters réclament sa tête en même temps que celle de Rudi Garcia, le président de l'Olympique de Marseille ne semble pas réellement sur le départ, mais il promet que l'été sera chaud du côté de la cité phocéenne et que cette saison ratée ne restera pas sans riposte de Frank McCourt. Car si le milliardaire américain qui possède l'OM est prêt à encore investir, il ne le fera que sur des éléments qui sont prêts à tout donner pour Marseille.

Ne citant pas des noms, Jacques-Henri Eyraud est tout de même apparu très remonté dans cet entretien accordé à l'AFP. « Je suis extrêmement déçu de cette saison, on a tous conscience que les résultats ne sont absolument pas à la hauteur de nos attentes, surtout avec cette équipe-là, donc on va en tirer les conclusions (...) Si Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta peuvent quitter l’OM ? Ce n'est absolument pas le moment de distribuer des bons et des mauvais points à qui que ce soit, on a tous une responsabilité dans la saison qui vient de s'écouler, il est important de regarder la réalité dans les yeux et de faire en sorte que l'année prochaine l'équipe montre un autre visage (...) Avec la saison qu'on a connue, on procèdera à des changements importants pour rebondir et afficher un autre visage. Les maîtres mots seront le respect de l'institution et la responsabilité qu'on doit ressentir en portant ce maillot, parce que ce n'est pas un maillot comme un autre, ce n'est pas un club comme les autres », a confié le président de l'Olympique de Marseille, qui a précisé que Frank McCourt fera clairement connaître ses intentions et qu'en aucun cas le projet ne sera revu à la baisse, bien au contraire. Une promesse qui devra être tenue sous peine de décevoir encore un peu des supporters marseillais réellement agacés.