OM : Eyraud fait une offre risible aux supporters, la réponse est foudroyante

Dans : OM, Ligue 1.

Entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et les associations de supporters, la défaite de dimanche en Coupe de France contre Andrézieux semble avoir marqué un point de non-retour. Et désormais l'affrontement est total entre Jacques-Henri Eyraud et les fans les plus chauds de l'OM. Il est vrai que le président du club phocéen semble s'être totalement raté dans la communication avec ces derniers si l'on en croit La Provence. En effet, alors les représentants des associations de supporters demandaient depuis plusieurs semaines à pouvoir dialogue avec Rudi Garcia et ses joueurs, dans le cadre d'un rendez-vous officiel, JHE a toujours refusé. Et fin décembre, le président de l'Olympique de Marseille a mis de l'huile sur le feu en proposant de filmer les questions et remarques des fans phocéens et de diffuser ensuite la vidéo aux joueurs et à l'entraîneur. Une idée qui a laissé sans voix les supporters, lesquels ont évidemment refusé ce deal.

Mais, lundi, après la débâcle à Geoffroy-Guichard, Jacques-Henri Eyraud a totalement changé de version, demandant aux associations de venir ce mercredi soir à la Commanderie afin de rencontrer Rudi Garcia et son équipe. Estimant avoir été pris pour des ânes, les responsables des supporters n'ont pas accepté cette proposition. Et d'ores et déjà, ces groupes ont prévenu les dirigeants de l'Olympique de Marseille que l'accueil allait être musclé dimanche soir contre Monaco.