OM : Eyraud excité comme un gamin avant l’Olympico

Dans : OM.

Le match entre l’OM et l’OL sera très attendu dimanche soir, avec le retour de Rudi Garcia sur ses anciennes terres en point d’orgue.

Mais il s’agit aussi d’une rivalité qui tient au coeur des supporters, bien conscients que la bagarre avec Lyon au classement est plus dans leurs cordes que celle avec le PSG, sur une autre planète en Ligue 1. Résultat, les fans ont envie de mettre le paquet, afin de faire comprendre aux joueurs l’importance de cette rencontre, mais aussi pour fêter les 120 ans du club phocéen. C’est pourquoi un Tifo géant demandant quasiment 200 heures de préparation se met en place à l’approche de la rencontre, dans le but de faire une aussi forte impression que celui effectué avant le OM-PSG de 2016, qui avait recouvert l’ensemble du Vélodrome.

Cette fois-ci, non seulement toutes les tribunes participeront, mais un rendu en 3D est promis pour donner encore plus de volume à cette animation. Et visiblement, cela fait déjà son effet puisque La Provence révèle que mardi, Jacques-Henri Eyraud est venu voir les préparatifs de ce tifo et était « excité comme un gamin » selon un supporter marseillais présent sur place. Car l’OM a aussi fait un effort pour le coup, remettant en place quelques ventes à 25 euros dans les virages pour éviter le moindre trou dans la démonstration de force que prévoit de faire les supporters de l’OM.