OM : Eyraud désormais seul face au clan McCourt ?

Dans : OM, Ligue 1.

Lorsqu'il a racheté l'Olympique de Marseille, c'était il y a trois ans déjà, Frank McCourt a confié les clés de son célèbre Champions Project au trio Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia. Si l'entraîneur a sauté en fin de saison passée, le directeur sportif espagnol est toujours en poste, mais ses jours seraient comptés puisque L'Equipe affirme que le milliardaire américain veut désormais se séparer de Zubi. D'ici peu de temps, JHE aura peut-être besoin d'un peu plus de la même tisane Nuit Tranquille qu'il proposait aux supporters de l'OM il y a deux ans. Car le président sera désormais le seul à devoir assumer les performances du club phocéen face au clan McCourt.

Le quotidien sportif explique ce samedi que du côté des Etats-Unis, on veut désormais tout superviser dans les moindres détails, Frank McCourt ne voulant pas uniquement servir de tiroir-caisse. « L'ancien propriétaire des Dodgers et sa garde rapprochée se sont montrés un peu plus attentifs à la vie quotidienne du club au cours des derniers mois même si, à l'OM, on minimise un interventionnisme venu des États-Unis. Le transfert de Luiz Gustavo à Fenerbahçe s'est pourtant bien démêlé de ce côté-là de l'Atlantique et l'arrivée de Valentin Rongier a été suivie de très près par l'homme d'affaires », précise L'Equipe. Autrement dit, si l'amour avait rendu un peu aveugle Frank McCourt en 2016, ce dernier est désormais décidé à ce que ses intérêts soient défendus de la meilleure des manières. Jacques-Henri Eyraud le sait mieux que quiconque.