En ce moment, beaucoup de clubs de Ligue 1 ont des problèmes avec leurs supporters. C’est notamment le cas de Bordeaux, de Nice ou du PSG. Et de l’Olympique de Marseille ?

Si le mouvement contestataire était bien plus pressant en fin de saison dernière, au moment où l’ère Rudi Garcia tournait mal, les supporters phocéens ont toujours la dent dure contre leur direction. Alors que la nomination d’André Villas-Boas a plutôt été saluée par les fans marseillais, tout comme le dernier mercato estival, avec notamment les venues de Benedetto et de Rongier, les dirigeants ne font toujours pas l’unanimité à l'OM. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, voire même Frank McCourt, sont souvent pointés du doigt dans les tribunes du Stade Vélodrome. Un véritable frein pour relancer un Champions Project à l’arrêt. C’est donc pour cette raison que Thierry Aldebert a appelé au dialogue.

« Les appels à la démission des dirigeants ? Ces revendications ont toujours existé et ont parfois pris des formes beaucoup plus violentes. Elles ne sont absolument pas plus nombreuses qu’avant. Instaurer un dialogue régulier est essentiel, car nous avons besoin d’eux », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, le directeur général adjoint du club marseillais, qui espère donc que les ultras de l’OM changeront de disque au cours des prochains mois. Pour cela, il suffit simplement que Marseille retrouve le podium de la L1 et la Ligue des Champions qui va avec...