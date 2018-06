OM : Eyraud craint dégun devant l'UEFA, il explique pourquoi

Dans : OM, Ligue 1.

C’est dans les prochaines heures que l’Olympique de Marseille connaîtra les sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Car si cela ralentit le mercato phocéen, ce sujet n’empêche absolument pas Jacques-Henri Eyraud de dormir. Dans les colonnes du magazine Challenges, le président de l’OM a confié qu’il n’y avait « pas de raison » que les sanctions de l’UEFA « remettent en cause l’avancée du projet ». Et cela pour plusieurs raisons…

« Il n'y a pas de raison que cela remette en cause l'avancée de notre plan. Les discussions avec l'UEFA ont été extrêmement professionnelles. Les représentants de l'UEFA n'ont pas seulement regardé ce qui s'est passé sur les trois dernières saisons, où nous avons dépassé de neuf millions d'euros le plafond, mais ils ont cherché à comprendre notre trajectoire économique et financière. Je leur ai expliqué, et c'est l'une de mes marottes, qu'avec notre actionnaire nous voulions que l'OM soit géré au jour le jour comme une entreprise » a confié le président de l’Olympique de Marseille. Des déclarations qui devraient rassurer les fans du club olympien, qui attendent avec impatience le verdict de l’instance européenne.