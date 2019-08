OM : Eyraud colle la honte à Marseille, Didier Roustan balance

Dans : OM, Ligue 1.

A l'heure où les clubs ont des services chargés de la communication de plus en plus efficaces, il suffit de voir le clip de présentation de la saison de Ligue 1 par le Stade de Reims pour s'en convaincre, Jacques-Henri Eyraud en est encore à présenter Dario Benedetto sur fond de PowerPoint. S'il y a 15 ans encore il était moderne d'utiliser lors des réunions l'outil de Microsoft, on peut s'étonner qu'en 2019 le président d'un club aussi puissant que l'Olympique de Marseille soit toujours adepte de ce bon vieux PP. Mais après avoir vu la conférence de presse de Jacques-Henri Eyraud au moment d'annoncer la signature de l'attaquant argentin, Didier Roustan est sorti de ses gonds.

Et le journaliste d'appuyer là où ça fait mal. « Power Point d'une tristesse infinie pour présenter son joueur..pourquoi JHE n'a pas la présence d'esprit de s'entourer d'un conseiller foot pas trop con qui pourrait l'aider niveau communication? Ça fait peine quand même pour un club de la dimension de l'OM.. », a fait remarquer Didier Roustan, qui attend du président de l'Olympique de Marseille qu'il donne une image moins passéiste lors de ses conférences de presse. Et encore, cette fois Jacques-Henri Eyraud n'a pas sorti la verveine...