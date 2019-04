OM : Eyraud a une position trouble sur la future Ligue des champions

Dans : OM, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

On le sait, à l'initiative des plus grands clubs européens, l'UEFA travaille actuellement sur un nouveau format de Ligue des champions, laquelle ressemblera plus à une ligue fermée si ce projet devait être accepté. En effet, cette C1 nouvelle version sera composée de 4 groupes de huit équipes, dont les quatre premiers joueront les huitièmes de finale, et seront déjà qualifiés pour l'édition suivante, tout comme le cinquième. Autrement dit, ces formations pourraient balancer les championnats nationaux au détriment de cette coupe d'Europe largement plus rémunératrice. Dans chacun des 4 groupes, le sixième et le septième joueront un barrage pour un ticket pour l'année suivante, tandis que l'équipe battue lors de barrage et le huitième évolueront en Europa League.

Alors que l'ensemble des ligues européennes hurlent au scandale, en voyant bien que l'UEFA va dépouiller les championnats, chez les clubs susceptibles de jouer cette compétition on est un peu plus gêné aux entournures. Dans L'Equipe, Jacques-Henri Eyraud ne cache pas une position ambiguë. « Ce projet sera difficile à mettre en oeuvre s'il se fait au détriment des ligues domestiques, qui gardent la préférence des supporters. J'ai déjà dit que la Ligue des champions était déjà de facto une compétition fermée. C'est le sens de l'histoire et il sera très difficile de lutter contre. Nous sommes largués et plutôt que de rejeter immédiatement tout projet de ce type, nous devrions nous battre pour obtenir une représentativité accrue des clubs français dans cette élite européenne », explique le président de l'Olympique de Marseille, qui veut surtout s'assurer que l'OM sera bien invité à la fête.