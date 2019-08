OM : Eyraud a tué Marseille, cette liste le prouve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Battu par Reims pour son premier match de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a débuté de la pire façon possible le championnat.

L’équipe d’André Villas-Boas, qui se rend à Nantes samedi prochain, sera dans l’obligation de réagir sans quoi la crise couvera déjà dans la cité phocéenne. Mais pour Elie Baup, ce n’est évidemment pas le coach portugais qu’il faut blâmer. Mais bien Jacques-Henri Eyraud, le principal responsable des maux olympiens selon le consultant de beIN SPORTS, lequel a dressé sa petite liste de boulettes de la direction depuis deux ans. Et entre Mitroglou, Sertic, Strootman et cie, la liste est longue !

« Aujourd’hui, Eyraud doit se poser beaucoup de questions. La solution passe peut-être par le recrutement, mais il faut mettre de l’argent, investir, et bien. Ce qui est passé est passé, mais la réalité économique est qu’on est allé foutre de l’argent sur un mec comme Strootman alors qu’il n’y a pas de rentabilité derrière. La prolongation de Garcia, les indemnités de licenciement, les erreurs de recrutement avec Mitroglou, Sertic et compagnie… Vous rendez-vous compte ? C’est complètement fou. Que peuvent penser les gens, les amoureux de l’OM ? Que le passé est soldé ? Ce n’est pas le cas. Il faut du neuf, du nouveau, du plus efficace, du plus joyeux, du plaisir, des nouveaux joueurs » s’est exclamé dans La Provence l’ancien coach marseillais, un brin dépité par la situation du club provençal. Ce n’est pas le seul.