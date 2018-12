OM : Eyraud a pris les joueurs marseillais entre quatre yeux !

Dans : OM, Ligue 1.

Le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille ayant été reporté, c'est à la Commanderie que les footballeurs de l'OM avaient rendez-vous ce samedi à quelques jours de la réception de Limassol au Vélodrome, ultime rendez-vous européen de la saison pour les Phocéens. Mais, les joueurs de Rudi Garcia ont vu Jacques-Henri Eyraud débarquer dans les vestiaires du centre d'entraînement et pas pour leur dire qu'il était heureux de ce qu'il avait vu lors des derniers matches. Selon RMC, le président de l'Olympique de Marseille a fait part à la fois de sa confiance, mais également de son mécontentement face à certaines attitudes.

« Depuis quelques jours, on n’avait pas entendu le président et son coup de gueule nous rappeller nos devoirs. C’est toujours bien d’entendre plusieurs voix et pas que le coach qu’on entend tous les jours », a confié un footballeur marseillais, qui a visiblement apprécié le discours de Jacques-Henri Eyraud, lequel s'est également exprimé au nom de Frank McCourt. Rappelant que l'OM n'était qu'à quatre points du dauphin du PSG, le patron marseillais a toutefois appelé les joueurs à retrouver les qualités collectives qui avaient permis à l'Olympique de Marseille de finir finaliste de l'Europa League et quatrième de Ligue 1. Il faut désormais savoir si les paroles ne vont pas s'envoler, car si JHE semble vouloir être patient, du côté des supporters cela pourrait rapidement gronder très fort.