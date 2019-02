Dans : OM, Ligue 1.

Même si l'Olympique de Marseille s'est imposé mardi soir face à Bordeaux, Jacques-Henri Eyraud n'avait pas le sourire des grands jours après le match. Car le dirigeant marseillais n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, que la presse s'en prenne ces derniers jours à Rudi Garcia, JHE regrettant les mots de procès et de sursis utilisés à l'encontre du technicien marseillais, notamment dans les colonnes de L'Equipe. Mais pour Didier Roustan, il est un peu fort que le président de l'OM attaque sur ce sujet, alors qu'à priori c'est lui qui devrait se remettre en cause.

Et avec sa faconde habituelle, le journaliste, qui a oeuvré sur OM TV dans le passé, n'y est pas allé de main morte comme le rapporte FootRadio.com. « Son job ce n’est pas ça, et son job il ne le fait pas. Car son job cela aurait été de prendre ses responsabilités quand il y avait le feu et qu’il y avait encore largement le temps de viser le podium pour l’Olympique de Marseille. Il dit « on travaille, on travaille », mais s’il travaille mal ça ne sert à rien. Autant qu’il aille sur une chaise longue pour voir la mer, franchement s’il travaille mal autant rien foutre », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, le journaliste. Et pan sur la tête.