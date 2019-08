OM : Eyraud a « dilapidé le pognon », il est nul !

Dans : OM, Ligue 1.

En recrutant André Villas-Boas, et donc en virant Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud pensait probablement avoir la paix quelques mois avec les supporters de l'OM. Mais avant même le coup d'envoi du premier match de la saison, une banderole « direction démission » est apparue au Vélodrome, et le président de l'Olympique de Marseille a probablement compris que rien n'était réglé. Et forcément, les deux premières rencontres phocéennes en Ligue 1 n'ont pas calmé les choses, loin de là, d'autant plus que l'absence de renforts au mercato souligne les soucis actuels de l'OM version JHE.

Pour René Malleville, tout cela est désormais insupportable et le célèbre supporter marseillais a attaqué bille en tête le patron de l'Olympique de Marseille dans sa dernière chronique pour Le Phocéen. « Des matchs comme celui contre Nantes, c'est plus que lamentable après la défaite face à Reims. On comptait sur un sursaut d'orgueil et on a rien vu. Le meilleur joueur c'est Mandanda, non mais ça devient fou. Sans Mandanda, on perd le match. Jacques-Henri Eyraud, si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ! C'est de ta faute. Tu as dilapidé tout le pognon. On ne peut pas continuer comme ça, à se faire chier comme des rats morts. On va se faire démonter face à Paris, Lyon ou Sainté. Eyraud, tu n'es pas bon. Marseille t'adopte et ce n'est pas toi qui adoptes Marseille », a prévenu un René Malleville déjà bouillant après seulement deux matches de Championnat.