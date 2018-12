OM : Eyraud a choisi son premier fusible, ce sera Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Eliminé par Strasbourg (1-1, 2-4 aux t.a.b.) mercredi en Coupe de la Ligue, l’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise.

Le club phocéen vient d’enregistrer sa huitième défaite en onze matchs toutes compétitions confondues ! C’en est trop pour les supporters qui réclament le départ de Rudi Garcia. Et dans le vestiaire, l’idée ne déplairait pas forcément. Selon les informations de RMC Sport, des membres de l’OM sont persuadés que des joueurs, probablement jaloux des recrues, ont lâché l’entraîneur. « Les joueurs savent que le mercato a été géré par Garcia. Cela lui revient comme un boomerang », a confié un proche du club.

Mais qu’en pense la direction ? Après avoir prolongé Garcia jusqu’en 2021 en octobre dernier, contre l’avis de certains collaborateurs, Jacques-Henri Eyraud ne peut que soutenir le technicien en espérant un rebond. Et si ça ne vient pas… « Eyraud a toujours défendu son entraîneur et le soutient encore. Mais Garcia n’a pas non plus un crédit illimité, il peut servir de premier fusible, c’est une évidence », a prévenu un proche du président contacté par la radio, qui estime le licenciement du staff technique entre 10 et 15 M€.