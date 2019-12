OM : Et si la meilleure recrue du mercato avait 41 ans ?

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a procédé à quelques retouches au sein de son effectif avec les arrivées d’Alvaro, Benedetto et Rongier. Mais le club phocéen a vécu d’autres changements…

Et pour cause, la quasi intégralité du staff technique a été modifié avec la venue d’André Villas-Boas et de ses nombreux adjoints. L’ancien manager du FC Porto a notamment emmené Ricardo Carvalho dans ses valises, lequel découvre le travail d’entraîneur au côté d’AVB. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien défenseur de Chelsea, du Real Madrid ou encore de l’AS Monaco fait l’unanimité en Provence. Du haut de ses 41 ans, il est un parfait relai entre le staff et les joueurs selon Alvaro Gonzalez, totalement fan du personnage comme il l'a indiqué dans un entretien accordé au site officiel du club.

Carvalho, l'homme parfait à l'endroit parfait

« Il est la connexion entre les joueurs et le staff. Il sait parfaitement comment raisonne le vestiaire. Il sait ce qui peut se passer dans la tête d’un joueur quand l’équipe connaît une période difficile ou lorsque tout va bien. Sur le terrain, il est encore en très bonne condition » a indiqué le défenseur de Villarreal, prêté avec option d’achat cet été à l’Olympique de Marseille. Cette saison, tout roule décidément comme sur des roulettes au sein du club phocéen, que cela soit au niveau des joueurs ou du staff technique. Ricardo Carvalho, rayonnant au côté de son mentor Villas-Boas, en est l’une des illustrations.