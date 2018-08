OM : Et si l'OM obtenait Balotelli à prix bradé ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

A force de jouer avec le feu, Mino Raiola pourrait-il se brûler d'ici le 31 août prochain ? C'est l'hypothèse qui se fait jour ce mardi dans la presse italienne concernant le dossier Mario Balotelli, et cela même si l'agent du buteur italien semble pour l'instant plus préoccupé par le dossier Paul Pogba que par celui du joueur niçois. En effet, Tuttosport constate que malgré toutes les pistes annoncées pour Super Mario, au final il n'y en a plus une seule en Allemagne, aucune en Angleterre, et qu'en Italie, les noms de Naples et Parme ont disparu, seuls Bologne et le Torino étant encore intéressés par l'ancien de Liverpool.

Mais si ces deux formations sont tentées par Mario Balotelli, elles sont à des années-lumière de l'offre tant attendue par le club azuréen et par l'agent du joueur. Résultat, l'Olympique de Marseille, qui a déjà fait une offre claire et nette, est désormais en position de force ou presque, et pourrait même demander un petit geste supplémentaire du clan Balotelli pour finaliser le deal. Un scénario qui serait évidemment parfait pour l'OM, et qui semble possible vu du côté italien où le mercato se fermera le 17 août prochain à 20h.