OM : Et si l'OM larguait Mitroglou pour Gameiro cet hiver ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’une saison convaincante en 2016-2017 (12 buts en Liga), Kevin Gameiro a beaucoup plus de mal ces derniers mois à l’Atlético Madrid.

Titularisé à seulement six reprises par Diego Simeone, l’international français n’a marqué que trois buts en championnat. Famélique pour un attaquant de ce calibre… Et ce n’est pas l’arrivée de Diego Costa qui devrait arranger les choses, l’ancien joueur de Chelsea semblant bien évidemment s’imposer comme le titulaire naturel à la pointe du 4-4-2 de l’Atlético au côté d’Antoine Griezmann. Ainsi, un départ semble plus envisagé que jamais pour celui dont le nom revient avec insistance pour une come-back en Ligue 1.

La porte est grande ouverte pour l'OM...

Selon les informations du Diario Gol, Kevin Gameiro ne sera pas retenu par Diego Simeone en cas de belle offre lors du mercato hivernal. Ces dernières semaines, l’OM a régulièrement été associé à l’ancien buteur du PSG. Au moment où Kostas Mitroglou pourrait être prêté, cette information pourrait donner des idées aux dirigeants olympiens. Certains médias affirmaient même encore récemment qu'Andoni Zubizarreta était fan du style de jeu de l'ancien joueur du PSG.

En difficulté lors de la première partie de saison, le LOSC de Christophe Galtier a également été associé à Kevin Gameiro ces dernières semaines. Mais la question d’un transfert de Kevin Gameiro à Lille ne se pose plus puisque le LOSC est interdit de recrutement cet hiver. Reste donc à savoir si la L1 se manifestera pour celui qui a inscrit 3 buts avec l’Equipe de France durant sa carrière plus qu’honorable…