OM : Et s'il fallait sacrifier Payet pour faire briller Sanson ?

Dans : OM, Ligue 1.

Titularisé à Bordeaux pour son retour de blessure lors de la 13e journée de Ligue 1, Dimitri Payet a vécu une soirée compliquée dimanche soir.

Muselé par la défense des Girondins, l’international français est sorti dès la mi-temps, remplacé par Maxime Lopez. Surtout, ce changement a permis à Rudi Garcia de repositionner Morgan Sanson en numéro 10, un poste qu’il occupait (avec succès) durant l’absence de Dimitri Payet. Buteur dans le temps additionnel, l’ancien joueur de Montpellier a confirmé son efficacité du moment (5 buts lors des 5 derniers matchs de L1).

Payet ou Ocampos sacrifié ?

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye s’est exprimé sur la montée en puissance de Morgan Sanson et se demande même s’il ne faudrait pas sacrifier Dimitri Payet pour lui faire de la place derrière Kostas Mitroglou. « Il faut arrêter avec les systèmes de jeu, c'est l'animation qui est intéressante ! Je pense que Morgan Sanson, lorsqu'il est derrière l'attaquant, avec la liberté qu'il a et cette qualité de passe, est intéressant pour l'OM. Ça ne doit pas être une évidence pour Rudi Garcia mais vu ce que Sanson montre depuis le début de saison, il est légitime qu'il soit titulaire » a expliqué le consultant de Canal +, convaincu que Morgan Sanson est le joueur le plus performant dans ce rôle de meneur de jeu à Marseille. Une autre solution existe pour Rudi Garcia : décaler Dimitri Payet sur le côté gauche de l’attaque. Dans ce cas, c’est Lucas Ocampos qui perdrait sa place. Chacun se fera son avis sur le choix le plus opportun…