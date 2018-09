OM : Et oui, Platini a adoré l'OM de Tapie

Dans : OM, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Dans un document de la chaîne RMC Sport intitulé « Champions pour l’histoire », Michel Platini revient sur les plus grands moments des coupes d’Europe.

Bien sûr, le Français ne pouvait pas passer à côté de la Ligue des Champions remportée par l’Olympique de Marseille en 1993. A cette époque, le coprésident du comité d’organisation de la Coupe du monde 1998 était proche du club phocéen. Et notamment de son patron Bernard Tapie avec qu’il a partagé la célébration de cette victoire en finale contre le Milan AC (1-0).

« Marseille avait une équipe très forte dans ces années-là, s’est souvenu Platini. C’est une équipe dont je connaissais tous les joueurs parce qu’ils étaient sous mes ordres en équipe de France. J'étais aussi content pour l'investissement réalisé par Bernard Tapie, pour l'OM, que la France gagne la Ligue des Champions pour la première fois. J'étais heureux. J'ai vécu la défaite et la victoire dans le vestiaire avec Bernard Tapie, il vaut mieux la victoire, c'est plus sympa... » Surtout si le succès concerne l'un des plus grands exploits du foot français.