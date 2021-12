OM : Enrique et de la Fuente déjà poussés dehors ?

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

L’Olympique de Marseille va vendre durant ce mercato hivernal. Et Pablo Longoria pourrait aussi prêter deux joueurs prometteurs en difficulté sur cette première partie de saison : Luis Enrique et Konrad de la Fuente.

Comme depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria va devoir faire preuve d’intelligence et de malice pour réaliser quelques coups intéressants en janvier prochain. Frank McCourt l’a prévenu : pour acheter, il faudra d’abord vendre. Et de toute façon, le DNCG ne laisse qu’une infime marge de manœuvre à l’OM, dont les comptes sont surveillés de près. Les supporters marseillais doivent donc s’attendre à plusieurs départs. Steve Mandanda pourrait aller voir ailleurs, tout comme Jordan Amavi. Boubacar Kamara, en fin de contrat dans six mois, va probablement quitter l’OM dès ce mercato hivernal. Duje Caleta-Car, dont la cote est élevée en Premier League, a une valeur marchande trop intéressante pour ne pas imaginer son départ. Deux prêts sont également envisagés par Pablo Longoria.

Luis Enrique et de la Fuente potentiellement prêtés

Selon les informations de RMC Sport, l’OM réfléchit à prêter deux de ses joueurs les plus prometteurs, Luis Enrique et Konrad de la Fuente. Les deux joueurs ne répondent pas aux attentes sur cette première partie de saison. Le Brésilien, arrivé à Marseille il y un an et demi déjà, n’a toujours pas convaincu à Marseille, malgré quelques fulgurances notamment en fin de saison dernière. Il souhaite quand même rester à l’OM pour prouver qu’il a les qualités pour s’imposer. Quant à Konrad de la Fuente, s’il a réalisé quelques premières prestations convaincantes, il a ensuite eu beaucoup de mal à faire des différences. Il pourrait continuer sa progression au plus haut niveau dans un plus petit club où il multipliera les titularisations. Il faut s’attendre à du mouvement à Marseille dans les prochaines semaines.