OM : Enorme coup de tonnerre dans le dossier Balotelli ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Depuis deux semaines, la possible signature de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille est dans tous les esprits, l'attaquant italien ayant retrouvé des couleurs en même temps que la Squadra Azzurra. Et forcément, même si l'OM drague ouvertement Super Mario, l'agent de ce dernier prend un malin plaisir à multiplier les pistes, Mino Raiola ayant forcément tout intérêt à faire grimper les tarifs. Ce samedi, La Provence confirme que les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont très intéressés par Mario Balotelli, mais que pour l'instant cet intérêt n'a pas fait l'objet d'une offre à l'OGC Nice.

Car le quotidien phocéen le rappelle, le buteur transalpin a encore un an de contrat avec le Gym, et quoi qu'en dise Mino Raiola, si Mario Balotelli a un bon de sortie, il vaudra autour de 10ME. Mais selon les derniers bruits de couloir, et ce serait évidemment un énorme revirement, Nice pourrait finalement essayer de conserver et prolonger son joueur. Patrick Vieira, qui s'apprête à débarquer sur le banc azuréen, connaît bien Mario Balotelli, et il pourrait essayer de le convaincre de rester au moins une saison de plus. Un changement de programme qui ferait le bonheur des supporters niçois, même si Mino Raiola aura peut-être du mal à accepter de passer ce mercato sans toucher une petite prime sur le compte de Super Mario.