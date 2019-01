OM : Ennjimi mécontent, il aurait accepté le but refusé à Thauvin

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Florian Thauvin avait bien pensé redonner l'avantage à l'Olympique de Marseille en seconde période contre Monaco, mais le champion du monde phocéen a rapidement déchanté lorsque Mikael Lesage, après avoir fait appel à la VAR, invalidait le but. Pour l'arbitre, Lucas Ocampos a marché sur la cheville de Diego Benaglio sur cette action et cela suffisait pour annuler la réalisation de l'OM. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, Saïd Ennjimi, ancien arbitre, estime que son confrère a fait un mauvais choix en refusant le but.

« Moi j’accorde le but de Florian Thauvin. La VAR intervient lorsque les gens qui sont derrière les écrans considèrent que l’arbitre a commis une erreur manifeste. Or, le gardien de but de Monaco dégage et Ocampos en se retournant lui met malencontreusement une semelle (...) Benaglio n’est pas blessé, mais on ne peut pas être binaire quand on interprète. C’est toute la difficulté de la vidéo. Sur cette phase de jeu, on n’aurait pas dû utiliser la VAR et il fallait rester sur l’interprétation de l’arbitre, qui lui a vu Benaglio dégager, il a senti que le gardien de Monaco n’était pas blessé, et on passe à autre chose. Mais quand la vidéo est utilisée trop souvent, on en arrive à ces problèmes, où l’un dit que c’est un scandale et que l’autre dit qu’heureusement que cela a été sifflé. Et on n’en sort plus », a expliqué Saïd Ennjimi, pas vraiment d'accord avec la décision de refuser ce but. Cela n'atténuera cependant pas les regrets de Florian Thauvin et de l'Olympique de Marseille.