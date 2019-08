OM : Enfin, AVB reçoit deux bonnes nouvelles au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Epinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’Olympique de Marseille ne peut plus se permettre de folies au mercato.

Heureusement, le club phocéen peut compter sur quelques joueurs formés au club de talent comme Boubacar Kamara ou encore Isaac Lihadji. Néanmoins, la situation contractuelle des deux minots de l’OM inquiète les supporters. Le premier est en fin de contrat dans un an tandis que le second, courtisé notamment par Barcelone, n’a pas encore paraphé son premier contrat professionnel.

Que les fans se rassurent, tout cela est en bonne voie selon André Villas-Boas, lequel a indiqué que Kamara et Lihadji souhaitaient re-signer avec Marseille rapidement. « J'ai parlé avec Bouba, il m'a dit qu'il voulait rester et qu'il était en train de discuter. Lui et ses agents ont leurs attentes, le club a fait sa proposition. On attend de le faire signer mais lui (Kamara) et Lihadji ont confirmé leur intention de rester à l'OM » a indiqué l’entraîneur olympien. Des propos qui rassureront assurément les supporters, dont la plus grande crainte sur le marché des transferts est voir filer les deux pépites pour zéro euro dans un an.