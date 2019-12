OM : Encore un joli coup au mercato signé Villas-Boas ?

Dans : OM.

Niveau bon plan mercato, André Villas-Boas a marqué des points depuis son arrivée à l'OM.

L’entraineur portugais avait milité pour la venue de Dario Benedetto, et avait validé la signature d’Alvaro Gonzalez. Deux bonnes pioches de l’été dernier, ce qui pourrait permettre à l’ancien entraineur du FC Porto de retenter sa chance cet hiver. Ce jeudi, The Sun annonce en effet que l’OM s’est mis sur les rangs de Sidnei Tavares (à gauche sur la photo), l’un des nombreux grands espoirs du football portugais. A 18 ans, le milieu de terrain a signé en mars dernier un contrat professionnel de deux ans avec Leicester, club qu’il a rejoint alors qu’il n’était âgé que de 9 ans. Tavares, qui est cousin avec l’ancien joueur de Manchester United Nani, a réellement des envies de départ.

Tout d’abord, il espérait avoir du temps de jeu cette saison en équipe première après avoir fait toute la pré-saison, mais n’a eu aucune minute pour le moment. Ensuite, ne possédant qu’un passeport portugais, le milieu de terrain craint également que le Brexit ne le pousse vers la sortie. Et enfin, il préférerait rejoindre un club qui le veut vraiment, et André Villas-Boas est capable de lui faire sentir ce désir. Une piste qui intéresse en tout cas du beau monde, puisque le tabloïd britannique explique que le PSG, Dortmund, Naples, la Roma, le Vitesse Arnheim et l’Atletico de Madrid se sont également renseignés à son sujet.