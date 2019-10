OM : Encore mieux que le PSG, il a choisi Marseille

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

L’Olympique de Marseille n’a pas beaucoup recruté cet été, mais il a mis le paquet pour récupérer Dario Benedetto.

Un effort financier qui semble payant pour le moment, sachant que l’attaquant argentin est déjà le meilleur buteur du club phocéen, et possède une grinta et un sens du but qui en font un joueur très apprécié par les supporters. Le choix parfait pour l’OM, mais aussi pour Benedetto, qui savait bien qu’en mettant les pieds en Provence, il arrivait dans un club à la popularité immense, et qui pouvait servir la suite de sa carrière.

« Marseille est le club français le plus populaire en Argentine, même si depuis quelques années des stars comme Di Maria, Pastore ou Icardi jouent au PSG. Mais, pour les anciens comme moi ou mes amis, le football français, c'est Marseille. D'ailleurs, je sais par des gens de son entourage que Pipa était très conscient de ça en signant à l'OM. Il sait que ses performances remonteront au pays et peuvent l'aider à retrouver la sélection. À son âge, il aurait pu aller en Turquie ou en Grèce, mais Marseille, c'était une opportunité rêvée pour lui », a confié au Phocéen Omar Da Fonseca, le consultant de bein SPORTS étant persuadé que tout le monde pouvait y trouver son compte avec ce transfert.