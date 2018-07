OM : En soldes, ce plan B se retrouve à -50 %

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

En quête d'un nouvel avant-centre pendant ce marché des transferts, l'Olympique de Marseille a reçu une bonne nouvelle dans le dossier Aboubakar.

Cet été, le club phocéen veut renforcer toutes ses lignes, et notamment l'attaque. Malgré la présence de Mitroglou et de Germain dans son groupe, Rudi Garcia veut recruter un numéro neuf de très haut niveau pour ramener l'OM en Ligue des Champions. Dans ce dossier, Mario Balotelli fait figure de priorité absolue, mais les négociations avec Mino Raiola sont compliquées. Marseille doit donc préparer des roues de secours. Et l'une d'elles se nomme Vincent Aboubakar.

Dans les petits papiers de l'OM depuis un an, l’attaquant camerounais serait sur le départ du côté de Porto. Selon A Bola, le FCP voudrait effectivement vendre son joueur de 26 ans pour renflouer les caisses avant de recruter. Disposant d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, l’ancien de Lorient serait désormais transférable contre un chèque de 25 ME. Une somme un peu plus abordable pour l'OM, même si ce prix semble bien élevé à côté de celui de Balotelli (10 ME).