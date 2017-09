OM : En plein rêve, Marseille se fait secouer par Leboeuf

Dans : OM, Ligue 1.

Vivement critiqué ces dernières semaines, y compris par son public, l’Olympique de Marseille est pourtant 5e après 7 journées de championnat.

Rien d’alarmant en termes de résultat, du moins si les dirigeants n’avaient pas lancé de si belles promesses. Dès son arrivée à la tête du club phocéen, le président Jacques-Henri Eyraud avait notamment affiché sa volonté de concurrencer le Paris Saint-Germain au sommet de la Ligue 1. Un objectif beaucoup trop ambitieux par rapport au mercato réalisé cet été, d’où l’agacement des supporters et leur rêve brutalement interrompu par Frank Leboeuf.

« Là, c’est dans le discours qu’il y a une erreur. On sait très bien que les finances de Marseille ne sont pas au niveau de celles de Paris. Pour l’instant, ce n’est pas possible. Ça fait mal aux supporters marseillais, mais Marseille n’est certainement pas au niveau du PSG et de Monaco, a commenté l’ancien Marseillais interrogé par Onze Mondial. Alors oui, cinquième par là, ce sera leur place. Quand j’entends "on veut gagner le championnat". Mais tu veux gagner le championnat de quoi ? Il ne faut pas rêver, ce n’est pas possible. Il y a deux monstres au-dessus, puis Lyon ou Bordeaux. »

Des joueurs incompatibles avec l'OM

« Oui, il y a un groupe qui peut chopper la troisième place pour la Champions League. Autrement, il ne faut pas rêver pour les deux premières places. La qualité de jeu, la qualité intrinsèque des joueurs n’est pas là. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer à Marseille, a expliqué le consultant. C’est trop dur, la pression est trop forte, et on les voit plonger. Il faut avoir une certaine maturité, il faut en avoir dans le pantalon, parce que c’est compliqué. Dès que tu perds un match, on va te casser les couilles. Il faut avoir du cran pour ne pas tomber. »

Le discours d'Eyraud en cause

« Je pense que si on ne mentait pas aux supporters, et qu’on leur disait, "voilà, on a besoin de vous, on n’a pas l’argent. On a besoin de vous pour grandir, avec des résultats mais avec des joueurs moyens. Mais je ne vais pas vous mentir, on ne pourra pas être champion. Mais il faut qu’on refasse peur au Vélodrome, qu’on se dise que cette équipe a une âme." Moi je l’ai connu, et on a fini deuxièmes, avec les moyens du bord, a-t-il rappelé. Mais arrête de faire croire que tu as une équipe qualitative et des grands joueurs. Pour moi ça reste une question de discours, et d’honnêteté envers les supporters. » Après avoir revu ses ambitions à la baisse au mercato, l'OM risque d'en faire autant avec ses objectifs...