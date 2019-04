OM : Elie Baup juge tout le monde responsable, sauf Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Cinquième à huit points du podium de Ligue 1, l’Olympique de Marseille aura du mal à atteindre son objectif cette saison.

Comme l’ailier Florian Thauvin, les supporters n’y croient plus et ont déjà trouvé le coupable idéal, à savoir Rudi Garcia. L’entraîneur olympien est effectivement jugé responsable par le Vélodrome qui réclame son départ depuis plusieurs mois. Mais le technicien est-il vraiment le seul fautif dans ce probable échec ? De son côté, Elie Baup cible plutôt les joueurs ainsi que la direction.

« Il n'y a pas eu de Ligue des Champions mais ils sont allés en finale d'Europa League la saison passée. Et cette saison, on pensait qu'ils allaient être sur le podium. Au pire troisième. Ça s'est étiolé, des joueurs sont revenus de la Coupe du monde un peu différents, l'amalgame ne s'est pas fait avec les recrues, Strootman en particulier, a souligné l’ancien coach de l’OM pour Le Phocéen. C'est dommage parce que la dynamique était là avec la saison dernière, on avait envie de voir cette équipe en Ligue des Champions. »

Garcia la victime ?

« (...) Une équipe n'est pas tributaire que des choix du jour même. Les choix se font déjà à l'intersaison, a expliqué le consultant de beIN Sports. Après toi en tant qu'entraîneur, à toi de motiver les mecs, de faire en sorte qu'ils soient en forme, de faire les meilleurs choix possibles mais c'est la constitution du groupe qui est essentielle. » Autrement dit, Garcia subit la méforme de certains joueurs et les erreurs de ses supérieurs. Rappelons tout de même que le technicien aurait lui-même choisi ses recrues…